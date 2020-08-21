Pandemi; hediyelerin içeriğini de değiştirdi Dünya genelinde yaşanan pandemi; insan hayatının her alanını etkiledi. İnsanların özel yaşantısı, özel günlerdeki organizasyonlar; yapılan etkinlikler , pandemi ayarlı bir hal aldı.

Bu yüzden insanların kendi aralarında yapmış oldukları hediyeleşmede pandemiye göre şekil aldı. Körfez'de yerel bir gazetenin sahibi olan Mustafa Eranıl'ın doğum gününe; hediye olarak maske takdim eden,Körfez'in tanınmış simalarından Hakan Tatlı, " Bu gün en çok ihtiyaç olan şey maalesef ki maske. Bu yüzden doğum gününde maske getirmeyi uygun buldum. Maskesiz bir gün; tehlikeli bir gündür. Bu tehlikeye kimsenin maruz kalmaması için hediye olarak maske taktim ettim. Bundan sonra da bu şekilde hediyeleşmeyi gerçekleştireceğim' dedi.

Kaynak: Bültenler