Panda Bear in Africa Filmi

Panda Ping, bir bebek ejderha olan Jielong'a bakarken onun evden kaçırılası ile büyük bir paniğe kapılır. Bu durumun pandalar ve ejderhalar arasındaki dostluğu sonsuza dek lanetleyebileceğini düşünen Ping vakit kaybetmeden harekete geçmeye karar verir. Ebeveynleri dönmeden önce Jielong'u bulmak için ilk kez ormanından çıkarak büyük ve korkutucu dünyaya yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında bilge bir orangutan olan Xing Xing ve Jielong'un kaçırılmasından Aslan Kral Ade'in sorumlu olduğunu keşfetmesine yardımcı olan hayvanlarla tanışır. Ping ve yeni arkadaşları, Aslan Kral Ade ve ordusunun elinde bulunan Jielong'u kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Yönetmen: Richard Claus, Karsten Kiilerich Senaryo: Richard Claus, Rob Sprackling Filmin Türü: Animasyon Orijinal Adı: Panda Bear in Africa Yapımcı Firma: Filmartı Film Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Hollanda Orijinal Dili: Flemenkçe Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 31.07.2020