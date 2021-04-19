Pamukkale'den kısıtlamada seyahat bilgilendirmesi
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Pamukkale'den kısıtlamada seyahat bilgilendirmesi

Pamukkale'den kısıtlamada seyahat bilgilendirmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kısmi kapanma genelgesi sonrası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında vatandaşların sadece toplu ulaşım araçları şehirler arası seyahatlerine izin veriliyor.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kısmi kapanma genelgesi sonrası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında vatandaşların sadece toplu ulaşım araçları şehirler arası seyahatlerine izin veriliyor. Şehirler arası seyahat edeceğini bilet ya da rezervasyon kodu ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

Genelge hakkında bilgilendirme yapan Pamukkale Turizm, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağından otobüs yolcularının etkilenmediğini belirterek, "Sokağa çıkma yasağı uygulanan gün ve saatler dahil, otobüs ile her zaman seyahat edilebilir. Yolcuların otogara gelişlerde yetkililere ibraz edebilmek için biletlerinin çıktısını ya da SMS görüntüsünü yanlarında bulundurmaları yeterli olacaktır" duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz, "Yolcularımızın içi rahat olsun, otobüslerimizde tüm tedbirleri alıyoruz. Sefer öncesi tüm yolcularımızın ve personelimizin HES Kodu sorgulamasını ve ateş ölçümünü yapıyoruz. HES Kodu riskli olan bir yolcunun seyahat etmesi mümkün değil. Araçlarımızı her sefer öncesinde dezenfekte ediyoruz. Yolcularımızın seyahat boyunca maske kullanımını takip ediyoruz. Zaten otobüsler, diğer toplu ulaşım araçlarından farklı olarak her dakikada bir dışarıdaki temiz havayı alarak, içerideki havayı tazeliyor. Ayrıca tüm araçlarımız 2+1 koltuk düzeninde olduğu için özellikle tek başına seyahat etmek isteyen yolcularımız da tekli koltuklarımızı tercih edebilirler" dedi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde özel araç veya toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için seyahat izin belgesi alması gerekiyor. 18 yaş altı gençler için ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dahil seyahat izin belgesi olmadan şehirler arası seyahat edebiliyorlar. - BURSA

Pamukkale'den kısıtlamada seyahat bilgilendirmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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