Pamukkale'de pazar yerlerinde seyyar dezenfekte çalışmaları devam ediyor
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Pamukkale, Güncel

Pamukkale'de pazar yerlerinde seyyar dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Denizli Pamukkale Belediyesi, korona virüs tehdidi için dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

28.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:55
Pamukkale'de pazar yerlerinde seyyar dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Denizli Pamukkale Belediyesi, korona virüs tehdidi için dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde pazar yerlerinde vatandaşların kullanması için el dezenfekte makineleri kurulurken, belediye hizmet binalarında da bu makineler aktif halde çalışıyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve can almaya devam eden korona virüsten korunmak için yoğun mesai harcayan Pamukkale Belediyesi, bugüne kadar tüm kamu binaları, okullar, hizmet binaları, özel araçlar gibi insanların bulunduğu yerleri dezenfekte etti. Haftanın her günü kurulan pazar yerlerinde 65 yaş üstü vatandaşların pazar alışverişleri evlerine kadar yardımcı olunmaya devam ediyor.

Bu çalışmalar devam ederken özelikle pazar yerlerinde vatandaşların kullanması için el dezenfekte noktaları oluşturuldu. Her gün ilçenin farklı mahallelerinde kurulan pazarlara götürülecek olan dezenfekte noktaları vatandaşlardan tam not aldı.

Vatandaşlar pazarlarda kurulan dezenfekteden memnun

Zahir Güler Pamukkale Belediyesi'nin uygulamasının yerinde olduğunu ve bu hizmetten dolayı teşekkür ettiğini belirtti. Güler, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Başta Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

Alparslan Kaya ise pazarlarda el dezenfekte uygulamasının önemli olduğunu pazara geldiğinde ise el dezenfekte noktasını görmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Pazar esnaflarından Murat Parın ise pazarda bu uygulamanın gerekli olduğunu ve Pamukkale Belediyesi'nin vatandaşlara önemli bir hizmet sağlamış olduğunu belirtti. Pazar esnaflarından Gülşah Tekbaş, "Bu uygulama çok sağlıklı ve çok iyi oldu. Hem pazarcılar hem de vatandaşlar bu hizmetten faydalanıyor. Pamukkale Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

"65 yaş üstü vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, dezenfekte işlemlerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Korona virüs tehlikesinin ortaya çıktığı ilk günden bu yana 7 gün 24 saat halkımızın yanındayız. Başta kamu binaları ve okullar olmak üzere halkın kullanımında olan her yeri dezenfekte ettik. Ayrıca vatandaşlarımızın özel araçları ücretsiz olarak dezenfekte edildi. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın pazar yerlerine girip risk almaması için özel ekiplerimizle onlara yardımcı olduk. Bunun yanında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza erzak yardımında bulunduk. İlçemizde kurulan pazarlara gelen esnaf ve vatandaşlarımızın kullanması için dezenfekte noktaları oluşturduk. Bu noktalar seyyar halde ve nerede pazar varsa oraya götürülerek halkımızın bu hizmetten faydalanması sağlanıyor. Hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımızın sağlığı için belediye hizmet binalarımızın her yerine el dezenfektesi için noktalar oluşturduk. Pamukkale Belediyesi olarak halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu sıkıntılı zamanları geride bırakarak sağlıklı günlere ulaşacağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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