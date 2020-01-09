Pamukkale Belediyesi Kitap Kafe'nin en çok kitap okuyanlarına kitap hediye etti

09.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:22

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi Kitap Kafe'de 2019 yılında en çok kitap okuyan okurlarla bir araya geldi. Başkan Örki, en çok kitap okuyan 3 üyeye de yine kitap hediye etti.



Pamukkale Belediyesi tarafından vatandaşların kitap okumasını teşvik etmek amacıyla açılan Kitap Kafe büyük ilgi çekmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyesi'nin sosyal tesislerinden biri olan ve Kınıklı Mahallesi'nde yer alan Pamuk Kafe'nin hemen yanında bulunan Kitap Kafe'de 2 bin seçkin yazardan 3 bin 700 kitap bulunuyor. 2 bin 400 üyesi olan kafede 2019 yılı içinde en çok kitap okuyanlar Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile bir araya geldi.



"Vatandaşlarımız kitap okudukça bizler çok mutlu oluyoruz"



Kitap Kafe üyeleriyle tek tek ilgilenen ve sohbet eden Başkan Örki, gösterilen ilgi ve alakan dolayı teşekkür etti. Kafenin önemli bir arşive sahip olduğunu belirten Başkan Örki, "Kitap okumak çok önemli bir konu ve her kitap farklı bir dünyadır. Gönülden istendikten sonra kitap okumaya her zaman fırsat bulunur. Kitap Kafe vatandaşlarımızın birçok değerli esere ulaşabileceği bir kaynak. Bu kaynaktan faydalanan vatandaşlarımız kitap okudukça bizler çok mutlu oluyoruz. Bugün de burada 1 yılda en çok kitap okuyanlarla bir aradayız. Bizler Kitap Kafe'deki kaynakların daha da artması için gerekli olan çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün itibariyle 2 bin 400 üyesi olan kafemize üye olmaya herkesi davet ediyorum" dedi.



2019 yılında 67 kitap okuyarak üçüncü olan Mustafa Tamer Akder, 87 kitap ile ikinci olan 80 yaşındaki Cevdet Urel ve 101 kitapla birinci olan tıp fakültesi öğrencisi Umut Furkan Yılmaz'a kitap hediye etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA