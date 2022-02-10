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Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

Malatya'da seyir halindeki pamuk yüklü bir tırda çıkan yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

KAYSERİ (İHA) - Malatya'da seyir halindeki pamuk yüklü bir tırda çıkan yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya- Kayseri karayolu Tavşantepe mevki'inde yaşanan olayda Kayseri istikametine seyir halinde olan 23 ABD 203 plakalı pamuk yüklü tırın, dorse kısmı aniden alev aldı. Yangını fark ederek aracı yol kenarına çeken sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tam Gemi Şok Denemeleri, Kayseri, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

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