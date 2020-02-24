Palyaço Puki eğlendirirken öğretti

24.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:42

Silivri Belediyesi Şubat ayı kültür ve sanat etkinliklerinde yer alan Palyaço Puki ve Yaramaz Cimcime isimli çocuk tiyatrosu, Önder Yılmaz salonunda sahnelendi. Silivrili çocuklara keyifli bir hafta sonu yaşatan tiyatro oyunu eğlendirirken öğretti.

Silivri Belediyesi'nin düzenlediği Şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Palyaço Puki ve Yaramaz Cimcime isimli çocuk tiyatrosu Önder Yılmaz salonunda minik seyircisi ile buluştu. Çok tembel ve sorumsuz biri olan Cimcime'nin patronu tarafından işten çıkartılması ile başlayan çocuk tiyatrosunda, Palyaço Puki ve Cimcime'nin komik diyalogları yer aldı. Oyun esnasında yaşananlar, tiyatroyu izlemeye gelen çocukların keyifli dakikalar geçirmesini sağlarken, aynı zamanda büyüklere saygılı, sorumluluklarını yerine getiren ve çalışkan bireyler olmaları konusunda telkinler verdi. Silivrili çocuklara keyifli bir hafta sonu yaşatan Palyaço Puki ve Yaramaz Cimcime tiyatro oyunu çocuklar ve ailelerinden büyük beğeni aldı. Tiyatro seyretmeye çocuklarıyla birlikte gelen anne babalar, etkinliklerin hazırlanmasına imkan sağladığı için Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teşekkür ettiler.

Kaynak: DHA