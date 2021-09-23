Elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı! O anlar kamerada
Bursa'da eli palalı bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle yolcu minibüsüne saldırdı. Yoldan geçenlerin müdahalesine sinirlenen saldırgan, onları da palayla kovaladı. Olay anı kameraya yansıdı.
YILDIRIM, BURSA (İHA) - Geçen gün merkez Yıldırım ilçesinde, Arabayatağı istasyonu dolmuş durakları üzerinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir sebeple bir şahıs elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı.
O ANLAR KAMERADA
Diğer yandan yoldan geçenlerin müdahale etmesine sinirlenen şahıs, onları da palayla kovaladı. O anlar ise arkada duran minibüsün şoförü tarafından saniye saniye kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri