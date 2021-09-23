Elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı! O anlar kamerada - Haberler
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Elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da eli palalı bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle yolcu minibüsüne saldırdı. Yoldan geçenlerin müdahalesine sinirlenen saldırgan, onları da palayla kovaladı. Olay anı kameraya yansıdı.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Geçen gün merkez Yıldırım ilçesinde, Arabayatağı istasyonu dolmuş durakları üzerinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir sebeple bir şahıs elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı.

O ANLAR KAMERADA

Diğer yandan yoldan geçenlerin müdahale etmesine sinirlenen şahıs, onları da palayla kovaladı. O anlar ise arkada duran minibüsün şoförü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı! O anlar kamerada
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