Palandöken: "Kısa çalışma ödeneği 2022'ye kadar uzatılmalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Palandöken: "Kısa çalışma ödeneği 2022'ye kadar uzatılmalı"

14.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:37
Palandöken:

Kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Nakdi ücret desteği ve işten çıkartmaların 2 ay uzatılması kararı sevindirici oldu, fakat bunlar kısa çalışma ödeneğiyle birlikte yıl sonuna kadar uzatılmalı.

Kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Nakdi ücret desteği ve işten çıkartmaların 2 ay uzatılması kararı sevindirici oldu, fakat bunlar kısa çalışma ödeneğiyle birlikte yıl sonuna kadar uzatılmalı. Piyasaların ve çalışanların rahatlaması için, pandeminin etkilerinin azalması için bu durum şart görünüyor" dedi.

Esnafın birkaç ay içerisinde toparlanamayacağını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız çok uzun zaman sonra kademe kademe halen belirli çalışma saatleri ile ayağa kalkmaya çalışıyor. Fakat o kadar uzun zamandan sonra bir anda kazancın eskiye dönmesi beklenemez. Esnafımızın, yanında çalışanların, dolayısıyla sektörlerin ve piyasaların tam canlılık kazanması uzun yıllar sürecek. Bununla birlikte ödenemeyen faturalar, piyasalardaki haksız rekabet koşulları, vatandaşların temkinli olmak adına birçok ihtiyacını hala internetten yapması gibi durumlar da var. Yani kazanç ve müşteri azlığı halen devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği Mart sonu itibariyle bitecek, fakat esnafımızın toparlanması birkaç ay içerisinde olmayacak. Bu nedenle nakdi ücret desteği ve işten çıkartmaların 2 ay uzatılmasıyla birlikte, hem o destekler hem de kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılmalı" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Pervin Buldan Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Hakan Taşıyan Pelin Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Palandöken: "Kısa çalışma ödeneği 2022'ye kadar uzatılmalı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 10:40:40. #1.16#
title