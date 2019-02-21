Palandöken'de Yeni Otellere İhtiyacımız Var"

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Kamu binalarına çok paralar harcıyoruz. İhtiyaç varsa bunları yapalım ama asıl yatırıma ve istihdama kamu kaynağını harcasak daha iyi olacak. Palandöken'e çok acil en az beş yıldızlı iki otel yapılması gerekiyor. Tesislerimiz fevkalade ama otele ihtiyacımız var." dedi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından İran ve Türkmenistan'da faaliyet gösteren seyahat acenteleri temsilcileri ve basın mensuplarından oluşan heyet için düzenlenen "Turizm tanıtım etkinliği" kapsamında Palandöken Dağı'ndaki bir otelde toplantı gerçekleştirildi.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un turizm sektöründe iddialı olduğunu anlatarak, "Palandöken Dağı, efsanevi bir dağ ve enerjisi son derece yüksek. Havaalanına indikten sonra 10-15 dakika içerisinde kayak yapabileceğiniz dünyada başka bir kayak merkezi yok." diye konuştu.

"Palandöken'de yeni otellere ihtiyacımız var"

Palandökende kayak faaliyetlerinin 1915 yılında başladığını ve bu nedenle ülkenin en eski kayak merkezi olduğunu anımsatan Memiş, şöyle devam etti:

"Kamu binaları yapıyoruz, bu binalara çok paralar harcıyoruz. Eğer ihtiyaç varsa bunları yapalım ama asıl yatırıma ve istihdama kamu kaynağını harcasak daha iyi olacak. Palandöken'e çok acil en az beş yıldızlı iki otel yapılması gerekiyor. Tesislerimiz fevkalade ama otele ihtiyacımız var. Valiliğe ait olduğunu öğrendiğimiz AFAD'ın kullandığı binayı otel yapmaya karar verdik. En az otuz odalı butik otel tarzında olacak. Hilton Oteli'nin ihalesi yapıldı, iki otel için de görüşme halindeyiz. Bu sayıyı artırmamız lazım, dersimize çalışıyoruz. Vali olarak turizm sektörünün emrindeyim tıpkı 800 bin Erzurum vatandaşının emrinde olduğum gibi."

İran'ın, Türkiye ile dost ve kardeş bir ülke olduğunu sözlerine ekleyen Memiş, "Aynı şekilde Türkmenistan, Azerbaycan, Nahcıvan, Gürcistan ve Rusya gibi bu coğrafyadaki diğer ülkeler de dost ve kardeş ülkeler. Gelişen dünyada komşularına kapılarını kapatan değil tamamen açan, komşularıyla iyi ilişkiler kurmaya çalışan bir ülkeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, İran'ın Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh ile İran ve Türkmenistan'dan gelen tur operatörleri ile bu ülkelerden gelen basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA