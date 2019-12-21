Pakistanlı Müslüman öğretim üyesi dine hakaret suçundan dolayı ölüm cezasına çarptırıldı

21.12.2019 21:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:34

Pakistan'da bir mahkeme 33 yaşındaki Müslüman öğretim üyesi Cüneyt Hafız'ı dine hakaretten suçlu bularak ölüm cezasına çarptırdı. Hafız'a ayrıca yarım milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 20 bin TL) para cezası kesildi.



Profesör, sosyal medyada İslami değerlere aykırı paylaşım yaptığı gerekçesiyle dine hakaretten suçlu bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle