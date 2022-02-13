Pakistanlı kadınlar Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti

Protestocu grubun slogan atması

Protestocu grubun tekbir getirmesi

Protestocu grubu temsil eden bir kişinin konuşması

Sloganlar

Pankart ve dövizler

KARAÇİ - Pakistanlı öğrenciler Hindistan'daki başörtüsü yasağını protesto etti. Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bazı okullarda başörtülü Müslüman kızların derslere girmelerinin yasaklanmasının ardından dünya sathına yayılan gösteriler devam ediyor. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir araya gelen kadınlar, Hindistan'da uygulanan yasağa tepki göstererek eylemlerin başlamasında maruz kaldığı sözlü tacizlere tek başına karşı koyan Bibi Muskan Khan ile dayanışma içinde olduklarını belirttiler.