Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi Okullarının Yarısında Su ve Tuvalet Yok

Pakistan'da geçen yıl Hayber Pahtunhva eyaletine bağlanan Aşiretler Bölgesi'nde (FATA) 4 bin 961 okuldan 2 bin 580'inde temiz su ve tuvalet bulunmuyor.

Hayber Pahtunhva eyaleti Eğitim Bakanlığına bağlı FATA Eğitim Direktörlüğü ile Eğitim Yönetim Bilgi Sistemleri ortaklığıyla hazırlanan raporda, su ve tuvalet bulunmayanların çoğunun, kız öğrencilerin gittiği okullar olduğu belirtildi.

Toplamda 7 bölgeden oluşan FATA'da yer alan 4 bin 961 okuldan 2 bin 580'inin temiz su ve tuvaletten mahrum olduğu belirtilen raporda ayrıca, "Kızlarda eğitimi yarıda bırakma ya da yüksek eğitime devam etmeme oranı yüzde 79. Bunun en önemli nedeni, okullarda tuvalet bulunmamasıdır." ifadeleri yer aldı.

Raporda okulların diğer eksiklerinden de söz edildi. Bazı okullara elektrik verilmediği ancak buna rağmen bilgisayar laboratuvarlarının bulunduğu, toplam 600 bin sıra, sandalye ve masaya ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Bölgede bin 69 okulda bahçe duvarının yer almağına da dikkat çekilen raporda, okulların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için 8 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 300 milyon lira) bütçe ayrılması gerektiği vurgulandı.

Pakistan Federal Eğitim Bakanlığı geçen yıl hazırladığı raporda FATA'da yaşayan çocukların yüzde 57'sinin okula gitmediğini bildirmişti.

FATA, geçen mayıs ayında Hayber Pahtunhva eyaletine bağlanmıştı. İngiliz koloni döneminden kalma 150 yıllık sistemle yönetilen bölge, Pakistan'ın okuma yazma oranı, gelişmişlik ve idari yapılanma anlamında en geri kalmış yeri olarak dikkati çekiyor.

FATA'nın özelikle Veziristan bölgesi, geçmişte terör örgütlerinin düzenlediği saldırılarla gündeme geliyordu. Örgütler bu bölgede özellikle kız okullarına ve okula giden kızlar ile ailelerine saldırıyordu.

Kaynak: AA