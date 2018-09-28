Pakistan Hükümeti Eski Başbakan Navaz Şerif'in Mandalarını Sattı

Pakistan'ın yeni Başbakanı İmran Han, selefi Navaz Şerif'e ait sekiz değerli mandayı satarak, devletin kasasını doldurma çalışmalarına devam etti.

Başbakanlık konutunda tutulan mandaların Navaz Şerif ve ailesinin süt ihtiyacını karşılamak beslendiği belirtiliyor.

Ancak yeni Başbakan İmran Han, hükümetin "kemer sıkma politikaları" kapsamında mandaların satılması gerektiğine karar verdi.

İmran Han, yolsuzlukla mücadelede reform vaadiyle seçilmişti.

İktidara geldiğinden bu yana kemer sıkma politikası yürüten Han, karşıtları tarafından gösteriş yapmakla eleştiriliyor.

Eski kriket yıldızı, geçen Ağustos'ta 15 kilometre ötedeki ofisine helikopterle gittiği ortaya çıkınca alay konusu olmuştu.

8 değerli manda 19 bin dolara satıldı

Mandaların açık arttırmada 19 bin dolara satıldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de aralarında kurşun geçirmez jiplerin de bulunduğu kamu malları satılmış ve 600 bin dolarlık gelir elde edilmişti.

Mandalar özellikle, yolsuzluk iddiaları yüzünden görevden alınan Navaz Şerif taraftarlarının ilgisini çekti.

Mandaların birine 2.500 dolar ödeyen Hasan Latif BBC Urduca'ya yaptığı açıklamada, zaten bir süt çiftliği bulunduğunu ve mandalardan birini şöhreti yüzünden almak istediğini söyledi.

Latif "100'den fazla mandam var, ama ben liderim tarafından kullanılan bir manda almak istiyorum. Bu, onu onurlandırmak içindi. Fırsat bulursam kendisine hediye etmeye de çalışacağım." dedi.



Saf, beyaz sütüyle tanınan bir başka manda da 3.100 dolara satıldı.

Bir başbakanlık görevlisi "Açık arttırma beklentilerimizi geçti. Başarısından gerçekten memnunuz" dedi.

Ancak bazı alıcılar hayvanların çok pahalıya satıldığından şikayet etti.

Bir alıcı "Bu mandaları başka yerde yarı fiyatına alabilirsiniz. Çok pahalılar" dedi.

Ancak mandaların iyi fiyatlara satılması Pakistan hükümeti için iyi bir haber. Hükümet büyük ekonomik zorluklarla karşı karşıya.

Hükümet kamuya ait lüks araçların satılmasının yanı sıra, kamuya ait binaları üniversitelere dönüştürmeyi, VIP güvenlik prokollerine son vermeyi ve kamu binalarındaki klimaları kaldırmayı düşünüyor.