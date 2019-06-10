Pakistan eski cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında

Pakistan eski cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yerel medya, Zerdari hakkında 'sahte banka hesapları ve kara para aklama' soruşturmaları kapsamında tutuklama kararı verildiğini duyurdu

Pakistan eski cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında

Pakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari yolsuzluk suçlaması nedeniyle gözaltına alındı.

Zerdari'nin yolsuzlukla mücadele birimi görevlileri tarafından gözaltına alındığı duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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