Pakistan'da tüp patlaması: 3 ölü - Haberler
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Pakistan'da tüp patlaması: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

- Pakistan'da tüp patlaması: 3 ölü Pakistan'da meydana gelen tüp patlamasında 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

- Pakistan'da tüp patlaması: 3 ölü

İSLAMABAD - Pakistan'da meydana gelen tüp patlamasında 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Rawalpindi kentinde bugün bir evde tüp patlaması yaşandı. Mazharabad bölgesindeki patlamada bir kadının 2 çocuğuyla birlikte hayatını kaybettiği açıklanırken, patlamanın şiddetiyle evin enkaza döndüğü belirtildi. Anne ve çocuklarının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Pakistan'da tüp patlaması: 3 ölü

Pakistan'da tüp patlaması: 3 ölü

Pakistan'da tüp patlaması: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Son Dakika Haberleri

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