- Pakistan'da sisli hava kazalara neden oldu
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- Pakistan'da sisli hava kazalara neden oldu

07.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:01

- Pakistan'da sisli hava kazalara neden oldu Pakistan'da yaşanan şiddetli sis trafik kazalarına ve solunum problemlerine yol açtı.

- Pakistan'da sisli hava kazalara neden oldu

İSLAMABAD - Pakistan'da yaşanan şiddetli sis trafik kazalarına ve solunum problemlerine yol açtı.

Pakistan'ın Lahor kentinde hava kirliliği nedeniyle sisli hava etkili oldu. Sisli hava nedeniyle bölge halkı riskli anlar yaşadı. Sisli hava nedeniyle bölge halkı boğaz ve göz enfeksiyonları yaşarken, yetkililer halka gözlükler ve maske kullanımı uyarısında bulundu.

Ulusal Karayolu Otoritesi, sis nedeniyle Pencap eyalet merkezi ve güneyinde trafik görüş mesafesinin düştüğü ve kazaların meydana geldiğini açıkladı. Otoyol Polisi, sürücülere hız yapmamaları ve sis farları kullanmaların istedi. Yayaların da gerekli olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısı yapıldı.

- Pakistan'da sisli hava kazalara neden oldu
- Pakistan'da sisli hava kazalara neden oldu
- Pakistan'da sisli hava kazalara neden oldu
- Pakistan'da sisli hava kazalara neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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