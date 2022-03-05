Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin cenaze namazı kılındı
AA, Hasnain Ali - Güncel
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Pakistan'ın Peşaver kentindeki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı sırasında yapılan intihar saldırısında ölenlerin cenaze namazı kılındı.
Pakistan'ın Peşaver kentindeki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı sırasında yapılan intihar saldırısında ölenlerin cenaze namazı kılındı.
Dün, Peşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada intihar saldırısı düzenlenmişti.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, yaralıların sayısı 200'e yaklaştı.