Pakistan'da patlama: 3 ölü, 15 yaralı

Pakistan'da patlama: 3 ölü, 15 yaralı

Pakistan'ın Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Pakistan'da patlama: 3 ölü, 15 yaralı

Pakistan'ın Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nin Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay sonucu bölgeye çok sayıda ambulans aktarılırken polis tarafından yapılan açıklamada henüz kimliği belirlenememiş teröristlerin özelikle halkı hedef aldığı kaydedildi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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