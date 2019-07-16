Pakistan'da madende göçük: 1 madenci kurtarıldı, 4 ölü

Pakistan 'ın Belucistan eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan 11 madenciden biri 40 saat sonra kurtarıldı.

Göçük, Quetta şehrinin Degari bölgesinde meydana geldi. Pakistan'ın Dawn gazetesinde yer alan habere göre, madende meydana gelen göçük sonrası mahsur kalan 11 madenciden biri 40 saat sonra kurtarıldı, 4 madencinin cesedine ulaşıldı. Madende mahsur kalan diğer 6 kişi içinde arama çalışmaları halen devam ediyor.

Pazar günü meydana gelen olayda, tünellerde zehirli gaz biriktiğini belirten Belucistan Eyalet Madencilik Bakanı Şefkat Feyyaz, yetkililerin madencileri kurtarmak için elinden geleni yaptığını duyurmuştu.

Kaynak: DHA