Pakistan'da düşen uçakta ölü sayısı 76'ya yükseldi Pakistan'da inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerine düşen yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

Pakistan'da inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerine düşen yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerinin üzerine düştü. PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu. Kazada ilk belirlemelere göre 57 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise sağ kurtulmuştu. Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İHA