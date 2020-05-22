Pakistan'da düşen uçakta ölü sayısı 76'ya yükseldi
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Pakistan'da düşen uçakta ölü sayısı 76'ya yükseldi

Pakistan'da inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerine düşen yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

Pakistan'da düşen uçakta ölü sayısı 76'ya yükseldi
22.05.2020 23:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:10

Pakistan'da inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerine düşen yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerinin üzerine düştü. PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu. Kazada ilk belirlemelere göre 57 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise sağ kurtulmuştu. Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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