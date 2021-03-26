- Pakistan'da "Diriliş Ertuğrul" sevdası gençleri sinemacı yaptı
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- Pakistan'da "Diriliş Ertuğrul" sevdası gençleri sinemacı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Pakistan'da "Diriliş Ertuğrul" sevdası gençleri sinemacı yaptı Pakistanlı gençler büyük ilgiyle takip ettikleri "Diriliş Ertuğrul" dizisini ellerindeki kısıtlı imkanlarla Odigram köyünde çekmeye başladı.

- Pakistan'da "Diriliş Ertuğrul" sevdası gençleri sinemacı yaptı

SWAT - Pakistanlı gençler büyük ilgiyle takip ettikleri "Diriliş Ertuğrul" dizisini ellerindeki kısıtlı imkanlarla Odigram köyünde çekmeye başladı.

Pakistan'da izlenme rekoru kıran "Diriliş Ertuğrul" rüzgarı sürüyor. Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Swat kentinde gençler, kendi imkanlarıyla kurdukları amatör sette Diriliş Ertuğrul dizisini çekmeye başladı. Gençler, Odigram köyünde gerçekleştirilen çekimlerde, daha önceden diziden esinlenerek ürettikleri ceket, kılıç, balta ve ceketleri kullanıyor. Swat sakinleri de kısıtlı imkanlarla çekim yapan gençlere destek oluyor. YouTube üzerinden hesap açan Diriliş Ertuğrul sevdalısı gençler, çektikleri bölümlerden bazı sahneleri paylaşırken, ilerleyen dönemlerde ise "Pakistani Ertuğrul" ismiyle tüm sahneleri paylaşmayı planlıyor.

Dizi, Türklerin Anadolu topraklarını Bizanslılardan ve Moğollardan geri alma savaşını konu alıyor.

- Pakistan'da 'Diriliş Ertuğrul' sevdası gençleri sinemacı yaptı
- Pakistan'da 'Diriliş Ertuğrul' sevdası gençleri sinemacı yaptı
- Pakistan'da 'Diriliş Ertuğrul' sevdası gençleri sinemacı yaptı
- Pakistan'da 'Diriliş Ertuğrul' sevdası gençleri sinemacı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 20:15:43. #1.16#
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