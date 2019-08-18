Pakistan'da bombalı saldırı: 4 ölü

18.08.2019 18:52

Pakistan'ın kuzeybatısında Hayber Paktunva eyaletine bağlı dağlık Upper Dir bölgesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Yerel polis memuru Mian Naseeb Jan'ın AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Upper Dir'in Sheringal bölgesinde el yapımı patlayıcı, ana yoldaki bir otomobilin yakınında patladı.

Jan, aracın tamamen parçalandığını ifade ederek, 4 kişinin öldüğünü ve olayda yaralanan 6 kişinin de yakındaki hastaneye nakledildiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dün de ülkenin Güney Veziristan bölgesinde yol kenarındaki bombanın patlaması sonucu 2 asker yaşamını yitirmişti.

Güneybatıdaki Ketta kentinde de cuma günü bir camide meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA