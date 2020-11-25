Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın onayladığı yeni yasalar uyarınca tecavüzcüler kimyasal olarak hadım edilecek
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Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın onayladığı yeni yasalar uyarınca tecavüzcüler kimyasal olarak hadım edilecek

25.11.2020 15:36 | Son Güncelleme: 25.11.2020 15:40
Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın onayladığı yeni yasalar uyarınca tecavüzcüler kimyasal olarak hadım edilecek

Yerel haberlere göre, Pakistan Başbakanı İmran Han dün prensipte tecavüzcülerin kimyasal olarak hadım edilmesine ilişkin bir yasayı onayladı.

Pakistan başbakanı Imran Khan, tecavüzcülerin iğdiş edilmesi ve tecavüz davalarının daha hızlı görülmesi ile ilgili kanunu dün imzaladı. Yerel kaynaklar, kararın federal kabine toplantısında alındığını iddia etti. Konu ile ilgili hükumet kaynaklarından henüz bir açıklama gelmedi.

Yerel kaynaklar, toplantıda bir adalet bakanının tecavüzcülere karşı hazırlanan kanun taslağını başbakana sunduğu ve başbakanın da kanun taslağını imzaladığını iddia etti.

Pakistan'da yayın yapan Geo TV, başbakanın toplantıda vatandaşlarımız için güvenli bir ortam yaratmalıyız. Kanun şeffaf olmakla beraber yetkililer tarafından sıkı bir şekilde uygulanacak. Kanun taslağı kadınların tecavüz olaylarını araştırma rolleri artacak ve şahitlerin korunması için her şey yapılacak, tecavüze uğrayan kadınlar bundan sonra korkmadan şikayetçi olabilecekler ve devlet bu kadınların güvenlikleri için kimliklerini koruyacaktır.

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Senato üyesi Faisal Javed Kahn, dün yaptığı açıklamada, çocuk ve kadın tecavüzcülere karşı, ağır cezaların uygulanması, davaların hızlı bir şekilde takip edilmesi, tecavüz mağduru ve şahitlerin korunması, tecavüzcülerin ver bankası, tecavüzcüler hakkında hızlı bir şekilde soruşturma yürütülmesi ile ilgili taslağın hazırlandığını ve parlemento onayını beklediğini söyledi.

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