Pakistan'da balıkçı teknesi yapımı - Haberler
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Pakistan'da balıkçı teknesi yapımı

AA / Muhammad Sabir Mazhar - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Karaçi kentindeki marangozlar herhangi bir çizim ve tasarım planı olmadan balıkçı teknesi üretiyorlar.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki marangozlar herhangi bir çizim ve tasarım planı olmadan balıkçı teknesi üretiyorlar.

Limanda 17 yıldır tekne yapımında çalışan marangoz Nadeem Bhai, teknelerini çoğunlukla İran ve Pakistanlılar için yaptıklarını ancak başka ülkelerden de sipariş aldıklarını söyledi. Farklı tasarım ve tarzlarda tekneler de yaptıklarını söyleyen Bhai, "Herhangi bir çizim ve tasarım planı olmadan sadece aklımızı kullanarak tekneleri yapıyoruz." dedi.

Pakistan'da balıkçı teknesi yapımı

Pakistan'da balıkçı teknesi yapımı

Pakistan'da balıkçı teknesi yapımı

AA / Muhammad Sabir Mazhar - Son Dakika Haberleri

Pakistan, Karaçi, İran, Güncel, Haber

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