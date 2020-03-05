Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 3 ölü, 22 yaralı
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Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 3 ölü, 22 yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı bina çöktü: En az 3 ölü, 22 yaralı

05.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:41
Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 3 ölü, 22 yaralı

'ın kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.


Dawn sitesine göre, Karaçi Büyükşehir Tıp ve Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Salma Kauser, yaptığı açıklamada, Gülbahar bölgesinde bir apartmanın çöktüğünü ve enkazda kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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