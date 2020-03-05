Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: 3 ölü, 22 yaralı

05.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:41

Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.



Dawn haber sitesine göre, Karaçi Büyükşehir Tıp ve Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Salma Kauser, yaptığı açıklamada, Gülbahar bölgesinde bir apartmanın çöktüğünü ve enkazda kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle