Pakistan bağımsızlığının 75. yılını kutluyor

Pakistan, 1947 yılında kazandığı bağımsızlığının 75. yılı kutlamalarına başladı.

Pakistan, 1947 yılında kazandığı bağımsızlığının 75. yılı kutlamalarına başladı.

Pakistan bu yıl da Bağımsızlık Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Pakistan, Muhammed Ali Cinnah tarafından ilan edilen bağımsızlığının yıldönümü kutlamalarına havai fişek gösterileriyle başladı. Gece boyu süren kutlamalarda gökyüzü havai fişeklerle aydınlanırken, binlerce kişi gösteriyi izlemek için sokaklara döküldü. Başkent İslamabad, Karaçi ve ülkenin farklı şehirlerinde devlet binaları ve evlere Pakistan bayrağı asılırken, sokaklarda ışıklandırmalarla süslemeler yapıldı. Pakistan bayrağının yeşil ve beyazına bürünen halk milli şarkılar çalarak coşkulu kutlamalara katıldı.

Muhammed Ali Cinnah, 1947 yılında Hindistan'dan ayrılarak kurulan Pakistan'ın ilk devlet başkanı oldu.

(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı