İSLAMABAD - Pakistan, bağımsızlığının 74'üncü yılını kutluyor
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İSLAMABAD - Pakistan, bağımsızlığının 74'üncü yılını kutluyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Pakistan'da, 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 74. yılı dolayısıyla kutlamalar düzenlendi.

Pakistan'da, 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 74. yılı dolayısıyla kutlamalar düzenlendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah tarafından 74 yıl önce ilan edilen bağımsızlığın yıl dönümünde, başkent İslamabad'da 31, 4 eyalet başkentinde de 21 pare top atışı yapıldı.

Karaçi'de Cinnah'ın "Mezar-ı Kaid" ve Lahor'da Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in "Mezar-ı İkbal" olarak bilinen anıt mezarlarında askeri tören gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında askeri geçit törenlerinden yürüyüşlere kadar çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlendiği ülkede, sokaklar, cadde ve pazarlar Pakistan bayrağının yeşil beyaz renkleriyle donatıldı ve ışıklandırıldı.

Bağımsızlık günü kutlama alanlarına girişlerde el dezenfektanlarının bulundurulması, katılımcıların maske takması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi zorunlu tutuldu.

Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ülkede resmi ve özel dairelerde bayrak çekme törenleri ve özel programlar tertip edildi.

Liderlerden mesajlar

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, bugün Pakistan'ın bağımsızlığı sırasında ülkenin karşılaştığı zorlukların farkına vardıklarını belirterek, Muhammed Ali Cinnah, Muhammed İkbal ve diğer bağımsızlık hareketi liderlerini rahmetle yad ettiğini söyledi.

Başbakan İmran Han ise bağımsızlık günü dolayısıyla paylaştığı mesajında, Afganistan'daki çatışmaya değinerek, burada askeri bir çözümün olmadığını vurguladı.

Han, ülkesinin Afganistan'da kalıcı barış ve istikrar için müzakere edilmiş siyasi uzlaşıyı desteklemeye devam edeceğine dikkati çekerek, Pakistan'ın sosyoekonomik gündemini sürdürmek için yurt içinde ve yurt dışında barış istediklerini bildirdi.

Öte yandan Han, Cammu Keşmir'deki kardeşlerini de unutmamaları gerektiğine işaret ederek, bölge halkının haklı davasına olan desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

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İSLAMABAD - Pakistan, bağımsızlığının 74'üncü yılını kutluyor
İSLAMABAD - Pakistan, bağımsızlığının 74'üncü yılını kutluyor
İSLAMABAD - Pakistan, bağımsızlığının 74'üncü yılını kutluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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