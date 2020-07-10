Pakdemirli: "Türkiye bugün küçükbaş sayısında Avrupa'da birinci sırada"
Topçam Yaylası'nda düzenlenen "Koyunculuk Projesi"nin tanıtım toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması TOKAT - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Topçam Yaylası'nda düzenlenen "Koyunculuk Projesi"nin tanıtım toplantısında konuştu.
10.07.2020 14:42 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:38
Topçam Yaylası'nda düzenlenen "Koyunculuk Projesi"nin tanıtım toplantısı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması TOKAT - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Topçam Yaylası'nda düzenlenen "Koyunculuk Projesi"nin tanıtım toplantısında konuştu. (2)
Kaynak: AA