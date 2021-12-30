Pakdemirli - "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Kampanyası" kapsamında 252 milyonuncu fidanın dikimini yaptı - Haberler
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Pakdemirli - "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Kampanyası" kapsamında 252 milyonuncu fidanın dikimini yaptı

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fidan dikmesi Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da başlatılan "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Kampanyası" kapsamında 252 milyonuncu fidanın dikimini yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fidan dikmesi

Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da başlatılan "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Kampanyası" kapsamında 252 milyonuncu fidanın dikimini yaptı.

Pakdemirli - Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Kampanyası kapsamında 252 milyonuncu fidanın dikimini yaptı

Pakdemirli - Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Kampanyası kapsamında 252 milyonuncu fidanın dikimini yaptı

Pakdemirli - Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Kampanyası kapsamında 252 milyonuncu fidanın dikimini yaptı

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AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri

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