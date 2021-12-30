Pakdemirli - "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Kampanyası" kapsamında 252 milyonuncu fidanın dikimini yaptı
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fidan dikmesi Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da başlatılan "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Kampanyası" kapsamında 252 milyonuncu fidanın dikimini yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fidan dikmesi
Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da başlatılan "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Kampanyası" kapsamında 252 milyonuncu fidanın dikimini yaptı.