Pakdemirli: Çiftçilere 2,6 milyar lira ödemeye başlıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuraklıktan etkilenen 651 bin çiftçi için 2,6 milyar lira kaynak ayrıldığını belirterek, "Bu 2,6 milyar lirayı da Aralığın ikinci yarısından itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında; Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın 2022 bütçesini görüşmek üzere toplandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genel Kurul'da Bakanlığın bütçesine ilişkin sunum yaptı. Tarımın siyaset üstü bir sektör olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Toplumun bütün paydaşlarının da buna katkı sağlaması lazım. Önemli meselelere nasıl yaklaşıyorsak, bu sektöre de önemli mesele diye yaklaşmamız gerekiyor. Ordumuza nasıl yaklaşıyorsak, önemli meselelere nasıl yaklaşıyorsak tarıma da bu şekilde yaklaşmamız lazım diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Haber : Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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