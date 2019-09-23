Pakdemirli: "2002 yılına göre büyükbaş hayvan sayısında yüze 74, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 44...

23.09.2019 11:23

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenen "IDF Dünya Süt Zirvesi" ne katıldı. Pakdemirli konuşmasında, "2002 yılına göre büyükbaş hayvan sayısında yüze 74, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 44, süt üretiminde yüzde 163, kırmızı et üretiminde de 166 artış sağlanmıştır" dedi.

Kaynak: AA