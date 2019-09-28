PAEM ve 25. dönem POMEM kadın özel harekat ön başvuru süreleri uzatıldı!

28.09.2019 17:53

Başvuruları 17 – 27 Eylül arası yapılacak olan POMEM Kadın Özel Harekat ile PAEM sınavı ön başvuru tarihlerinde, sistemde yaşanan aksaklık nedeniyle değişiklik yapıldı. 27 Eylül'e kadar sınav ücretlerinin yatırılarak internetten başvuru yapılması gereken 25. Dönem POMEM ve PAEM süreleri 29 Eylül'e kadar uzatıldı.

25.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI KILAVUZU…

PAEM MÜDÜRLÜĞÜNE KOMİSER YARDIMCISI ADAYI ÖĞRENCİ ALIMI ÖN BAŞVURU KILAVUZU…

ÖN BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI!

Akademiden yapılan duyuruda: ''Ais.pa.edu.tr adresi üzerinden E-Devlet şifreleri ile yapılan, 25.Dönem POMEM (Kadın Özel Harekat) Giriş Sınavı ve 2019-2020 Eğitim – Öğretim Döneminde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (Paem) Müdürlüğü Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımı sınavı işlemleri, sistem üzerindeki başvuru yoğunluğu sebebiyle, 27.09.2019 tarihi 17.00 saatine kadar Halk Bankası'na başvuru ücreti yatıran adayların, internet üzerinden 29.09.2019 tarihinde saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlayabileceklerdir.'' ifadeleri yer alıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar sınav başvuru ücreti olan 130 TL'yi 17 Eylül 2019 saat 09:00'dan 27 Eylül 2019 saat 17:00'a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "25. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırmaları gerekiyordu.Komiser yardımcılığına başvuracak adaylar ise; Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2019 YILI 5. Dönem PAEM Lisans Mezunu Giriş Sınavı nolu hesaba ödeme yapmaları gerekiyordu.

Sınav ücretini ödeyen ve makbuzu alan adaylar, www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden e-devlet şifreleri ve TC kimlik numaralarıyla ön başvurularını yapabilecekler.