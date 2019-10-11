PAEM Sınavı giriş belgeleri yayınlandı! 2019 Yılı 5. Dönem PAEM Sınavı Giriş Belgeleri yayınlandı!

11.10.2019 11:07

2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için Polis Akademisi Başkanlığı PAEM Müdürlüğüne (1.800) Erkek (200) Kadın öğrenci alımı ön başvuruları17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmıştır.Süreç sonunda sıralama yapılmış olup, en son kadın adayın KPSS P3 Puanı 75,57977 olarak belirlenmiştir. İşte 2019 Yılı 5.Dönem PAEM Sınavı Giriş Belgeleri ve diğer detaylar...

2019 YILI 5.DÖNEM PAEM SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

2019 Yılı Polis Amirleri Eğitim Merkezi Sınav giriş belgeleri ve sınav tarihleri açıklanmıştır.

16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için Polis Akademisi Başkanlığı PAEM Müdürlüğüne (1.800) Erkek (200) Kadın öğrenci alımı ön başvuruları17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 8. Maddesinin 3 üncü bendinde "Ön başvuru alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır." hükmü gereğince sıralama yapılmış olup, en son kadın adayın KPSS P3 Puanı 75,57977 olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle belirlenen puanın altına kalan kadın adayların Sınav Giriş Belgeleri yayınlanmayacak olup, sınav aşamalarına çağırılmayacaktır.