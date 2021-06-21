Özpınar mahallesine yeni sondaj açıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Özpınar mahallesindeki mevcut sondaj kuyusunun mahalledeki ihtiyacı karşılayamaması sebebiyle yeni bir sondaj kuyusu açtı.

Saniye'de 8 litre verimindeki sondaj ile mahallenin su sorunu çözüme kavuşacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sarıgöl ilçesine bağlı Özpınar mahallesindeki mevcut sondajın artık mahallenin ihtiyacını karşılayamıyor olması nedeniyle yeni bir sondaj kuyusu açtı. Saniyede 8 litre verim alınan sondaj ile mahallenin su sorunu çözüme kavuşacak.

Muhtar Erdoğan, Özpınar'ın su sıkıntısının biteceğini söyledi

Özpınar Mahalle Muhtarı Ersoy Erdoğan, yeni açılan sondaj kuyusuyla birlikte mahallesindeki içme suyu sıkıntısının son bulacağını belirterek, "Eski sondajımız artık mahallemizin içme suyu ihtiyacını karşılamıyordu. Geçen yıl biraz su sıkıntısı çektik. MASKİ Genel Müdürlüğünün yeni açtığı bu sondajla artık su sıkıntımızdan kurtulacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler