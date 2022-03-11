Öznur Çalık kimdir? Öznur Çalık kaç yaşında ve nereli? Öznur Çalık hayatı ve biyografisi

Öznur Çalık kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündeme dair yorumları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Öznur Çalık kaç yaşında, nereli? İşte, Öznur Çalık hayatı ve biyografisi...

ÖZNUR ÇALIK KİMDİR?

Öznur Çalık, 1 Ocak 1965 yılında Malatya Pütürge Doğanyol'da dünyaya geldi. Babasının ismi Halit, annesinin ismi Makbule'dir. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Sosyal Politika alanında yüksek lisans yaptı.

Öznur Çalık, Çeşitli meslek kuruluşlarında ve aile, kadın, çocuk, bebek, sağlık ve sosyal alanlarda faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde görev aldı.

23 ve 24. Dönemde Malatya Milletvekili seçildi. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurucu Üyeliği ve Başkanvekilliği, Erken Yaşta Evlilik İnceleme Komisyonu Başkanlığı, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği, Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığı, AK PARTİ Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. AK PARTİ MKYK Üyesi, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanıdır.

İyi derecede İngilizce bilen Öznur Çalık, evli ve iki çocuk annesidir.

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