Özmekik'ten Başkan Bozkurt'a ziyaret
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Özmekik'ten Başkan Bozkurt'a ziyaret

16.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:31
Özmekik'ten Başkan Bozkurt'a ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar Devrek İlçe Müdürü Mesut Özmekik, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Devrek İlçe Müdürü Mesut Özmekik, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Devrek'e yeni atanan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mesut Özmekik ve personelinden oluşan bir heyet Başkan Çetin Bozkurt'u makamında ziyaret ederek, Devrek'e bu alanda yapılması düşünülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Bozkurt, Müdür Özmekik'i Devrek'e atanması ve yeni görevi nedeniyle kutlayarak çalışmalarında başarılar, diledi.

Aile ve Sosyal Politikalar müdürlüklerinin görevlerinin toplumların yaşamaları bakımından çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Çetin Bozkurt, "Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek, sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek gibi görevleri olan bu kuruma bizler de belediye olarak elimizden gelen yardımı yapmaya, destek vermeye hazırız. Buradaki yeni görevinde değerli müdürümüz Mesut beye başarılar diliyorum, bu atama ilçemize hayırlı uğurlu olsun."dedi.

Müdür Özmekik de, Başkan Bozkurt'a nazik düşünceleri nedeniyle teşekkür etti. Özmekik, "Bizler görevimizi yaparken belediyemiz ile uyun içinde çalışarak, insanımıza en iyi hizmeti verebilmek için işbirliği içinde olacağız. Sağ olsun başkanımızda bu konuda bizlere her zaman destek olacaklarını belirtti. Belediyemiz ile uyum içinde çalışmaktan mutluluk duyacağız başkanımıza şimdiden destek ve katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Bozkurt, Müdür Özmekik ve beraberindekilere ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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