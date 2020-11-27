Özlem Yıldız: HES kodu olmadan eve almıyorum
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Özlem Yıldız: HES kodu olmadan eve almıyorum

27.11.2020 07:32 | Son Güncelleme: 27.11.2020 07:38
Özlem Yıldız: HES kodu olmadan eve almıyorum

Pandemi sonrası özel hayatına da dikkat ettiğini belirten Yıldız, esprili bir dille "HES kodu almadan kimse ile görüşmüyorum.

Pandemi sonrası özel hayatına da dikkat ettiğini belirten Yıldız, esprili bir dille "HES kodu almadan kimse ile görüşmüyorum. Kimseyi kod olmadan evime davet etmiyorum" dedi. 

Özlem Yıldız, parmağındaki tektaş yüzüğü soran gazetecilere "Gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor" yanıtını verdi.

Kaynak: Hürriyet

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