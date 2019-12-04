Özlem Öçalmaz: Onun kadar cesur olamazdım
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Özlem Öçalmaz: Onun kadar cesur olamazdım

Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyunda Mozart'ın eşi Constanze'yi Özlem Öçalmaz canlandıracak.

04.12.2019 08:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:45
Özlem Öçalmaz: Onun kadar cesur olamazdım

Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyunda 'ın eşi Constanze'yi Özlem Öçalmaz canlandıracak.


Oyuncu rolü için "Çok saf ve çocuksu bir ruhla beraber Mozart'a aşık bir kadın. Çıkarsızca seviyor Mozart'ı. Onun iyiliği ve refahı için, kendi gururunu ve namusunu hiçe sayıp bazı fedakarlıklar yapıyor. Açıkçası ben onun kadar cesur olamazdım. Ama ondan daha deli olduğumu da söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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