Özkan Sağın kimdir? Özkan Sağın kaç yaşında, mesleği ne?
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Özkan Sağın kimdir? Özkan Sağın kaç yaşında, mesleği ne?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Özkan Sağın kimdir? Özkan Sağın kaç yaşında, mesleği ne?

Genç yaşta sosyal medyanın en tanınan isimlerinden biri haline gelen Özkan Sağın, yaptığı başarılı işlerle beğeni topluyor. Milyonarın sevdiği isim haline gelen Özkan Sağın hakkında, Özkan Sağın kaç yaşında, mesleği ne ve Özkan Sağın kimdir gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Sosyal medya platformlarının tanınan ismi Özkan Sağın genç yaşta parlak bir kariyerin adımlarını atıyor. Tiyatro ve senaryo ve farkı sanat dallarında kendi geliştiren Sağın, sosyal medya paylaşımlarıyla da milyonların beğenisini kazanıyor. Peki, Özkan Sağın kimdir? Özkan Sağın kaç yaşında, mesleği ne? İşte, detaylar…

ÖZKAN SAĞIN KİMDİR?

Merhabalar. Doğma büyüme İzmirliyim ve 22 yaşındayım. Halihazırda İzmir Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasarım Bölümü öğrencisiyim. Bölümde yönetim ve senaryo alanlarında kendimi geliştirdim. 2 yıldır tiyatro eğitimi alıyorum.

Özkan Sağın kimdir? Özkan Sağın kaç yaşında, mesleği ne?
Özkan Sağın

Ayrıca sosyal medyada 4 yıldır içerik üreticisiyim. Sosyal medyada toplamda 2 milyona yakın takipçim var. İçeriklerin yazım, çekim, kurgu ve oyunculuk kısımları dahil hepsi bana ait.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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