Özgür Özel'e neden soruşturma açıldı?

Özgür Özel'e neden soruşturma açıldı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa mitinginde kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlattı. Peki, Özgür Özel'e neden soruşturma açıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yargı mensubuna hakaret ve tehdit suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Peki, Özgür Özel'e neden soruşturma açıldı?

ÖZGÜR ÖZEL'E NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

ÖZGÜR ÖZEL AKIN GÜRLEK'E NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Özel, Akın Gürlek'e seslenerek, "Akın sert kayaya çarptın oğlum. Aklınızı başına alın. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı

40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.