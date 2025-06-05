İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yargı mensubuna hakaret ve tehdit suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Peki, Özgür Özel'e neden soruşturma açıldı?

ÖZGÜR ÖZEL'E NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

ÖZGÜR ÖZEL AKIN GÜRLEK'E NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Özel, Akın Gürlek'e seslenerek, "Akın sert kayaya çarptın oğlum. Aklınızı başına alın. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim" dedi.