Özgür Özel'e kim saldırdı? Saldırgan tutuklandı mı? Saldırı anı kamerada!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Mayıs 2025 tarihinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma törenine katıldı. Törenin ardından AKM'den çıkışı sırasında, kimliği henüz açıklanmayan bir şahıs tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Peki, Özgür Özel'e kim saldırdı? Saldırgan tutuklandı mı?

ÖZGÜR ÖZEL'E KİM SALDIRDI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in töreni için gittiği AKM'den çıkışı sırasında bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Olay anı kameralara saniye saniye yansırken saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.