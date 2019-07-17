Özgür Gündem davasında Fincancı, Önderoğlu ve Nesin hakkında beraat kararı
Özgür Gündem davasında yargılanan Şebnem Korur Fincancı, Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu hakkında mahkeme beraat kararı verdi
Özgür Gündem davasında yargılanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı, gazeteci Ahmet Nesin ve Sınır Tanımayan Gazeticiler örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu hakkında mahkeme beraat kararı verdi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya yerli ve yabancı birçok basın mensubu ve insan hakları örgütü katıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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