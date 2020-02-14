Özgür Gündem davasında Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilge Aykut'a beraat
Haberler » Dünya » Özgür Gündem davasında Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilge Aykut'a beraat - Haberler

Özgür Gündem davasında Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilge Aykut'a beraat

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında yargılanan yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut hakkında beraat kararı verildi.

14.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:47
Özgür Gündem davasında Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilge Aykut'a beraat

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında yargılanan yayın danışma kurulu üyesi , yazar ve Bilge Aykut hakkında beraat kararı verildi.


İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde tarafından görülen 16. duruşmada, 9 sanığın yargılandığı dava cuma günü karara bağlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler