Özgür Gündem davasında Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilge Aykut'a beraat
Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında yargılanan yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut hakkında beraat kararı verildi.
14.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:47
Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında yargılanan yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut hakkında beraat kararı verildi.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde tarafından görülen 16. duruşmada, 9 sanığın yargılandığı dava cuma günü karara bağlandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com