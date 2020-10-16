Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi
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Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi

16.10.2020 09:34 | Son Güncelleme: 16.10.2020 09:51

İki hafta önce eşi Serdar Oral'ın ölümüyle yıkılan ünlü oyuncu Özgü Namal, acı olayın ardından ilk kez Kavacık'ta iki çocuğuyla görüntülendi. Oyuncunun saçının ön tarafındaki beyazlar ise dikkat çekti.

Oyuncu Özgü Namal'ın uzun yıllardır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası olan Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu 10 gün önce hayatını kaybetti. Biri 5 biri 3 yaşında olan iki çocuğunu yalnız bırakmak istemeyen Namal, eşinin cenazesine katılamadı.

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Oral'ın ani ölümüyle zor günler yaşayan Özgü Namal, önceki gün Beykoz'da Milliyet'in objektifine takıldı.Oyuncunun yanında çocukları Nefes Oral ve Elem Su Oral ile bakıcıları vardı. Karşısında muhabirleri görünce şaşıran oyuncu, yanında oğlu ve kızı olması nedeniyle soru sorulmaması için el işareti yaptı. Namal, "Nasılsınız?" sorusuna, "Hayırdır?" cevabını verip, tepki gösterdikten sonra aracının direksiyonuna geçip uzaklaştı. Zor günler geçiren Namal'ın saçındaki beyazlar ise dikkatlerden kaçmadı.

Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi

ÇOCUKLARINA BABALARININ ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEDİ

Kariyerinin zirvesindeyken ani bir kararla Köyceğiz'e yerleşen oyuncu Özgü Namal, geçtiğimiz yaz başında çocuklarının eğitimi için İstanbul'a döndü. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Namal, 53 yaşındaki hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkıldı. Banyodan çıkarken kocasının cansız bedenini bulan Namal, hayatının en büyük şokunu yaşadı. Biri 5 diğeri 3 yaşındaki iki çocuğu bulunan ünlü oyuncu, evlatlarına babalarının ölüm haberini veremedi.

Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi

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