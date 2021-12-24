Özge Ulusoy'dan 'ayrılık' açıklaması geldi

İSTANBUL (Snob Magazin) - Ruck&Maul mağaza konsepti, önceki akşam İstanbul Galataport'ta verdiği yeni yıl partisiyle kapılarını açtı. Marka sahibi Nedim Kızılkaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Demet Şener, Özge Ulusoy, Nefise Karatay, Emel Yıldırım, Aslı Hünel ve Aslıhan Karalar'ın katıldığı açılış partisine DJ Ozan Doğulu'nun performansı damga vurdu.

"NAZARA İNANIYORUZ"

Özge Ulusoy ile iş insanı Faruk Çolakoğlu'nun ayrıldığı iddia edilmişti. Bu iddiaya yanıt veren Ulusoy, "Ayrılmadık. Hatta geçen hafta Faruk ile tatildeydik. Nazara inandığım için ilişkimizi göz önünde yaşamıyoruz. Ayrılmadık, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Ulusoy, "2022 yılına sevgilimle birlikte evimizde gireceğiz. Evde mısır patlatıp, film izleyeceğiz" dedi.

ASLIHAN KARALAR

DEMET ŞENER