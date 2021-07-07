Özge Özpirinçci hamile mi? Özge Özpirinçci kimdir? Özge Özpirinçci kaç yaşında, nereli? Özge Özpirinçci biyografisi!

Show TV'de yayınlanan duygusal, dram, gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri oynadı. Özpirinçci, ayrıca Zülfü Livaneli'nin yönettiği, 2010 yılında vizyona giren Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır. Peki, Özge Özpirinçci kimdir? Özge Özpirinçci kaç yaşında, nereli? Özge Özpirinçci mesleği nedir? Özge Özpirinçci hayatı ve biyografisi nedir?

Magazin gündeminde adını sık sık duyduğumuz ünlüler arasında yer alan Özge Özpirinçci'nin hayatı merak edildi. Peki, Özge Özpirinçci kimdir? Özge Özpirinçci kaç yaşında, nereli? Özge Özpirinçci mesleği nedir? Özge Özpirinçci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ HAMİLE Mİ?

Çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Özge Özpirinçci, ilk olarak Tarkan'ın baba oluyorum videosunu paylaştı. Ardından da "9 değil 13 haftalık hamileyim" diyerek müjdeli haberi verdi. Şu an 18 haftalık hamile olan Özpirinçci geçen ay 13 haftalık hamile olduğunu açıklamıştı.

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci'nin ağustos ya da eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci (1 Nisan 1986, İstanbul), Türk oyuncudur.

1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu.] Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Kanal D'de Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynadı. Kanal D'de Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı. Show TV'de yayınlanan duygusal, dram, gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri oynadı. Özpirinçci, ayrıca Zülfü Livaneli'nin yönettiği, 2010 yılında vizyona giren Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır. Ayrıca 2010'da Show TV kanalında yayınlanan ve 11. bölümü ile yayından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide "Dilruba" karakterini canlandırmaktaydı. Anadolu Kartalları filminde Üsteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı. ATV'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı. Kayıp filminde de rol almıştır. Star Tv'de Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır. 2017-2020 yılları arası FOX'ta yayınlanan Kadın dizisinde başrol olan iki çocuk annesi Bahar Çeşmeli karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu rol ile 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

ÖZEL HAYATI

12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nişanlanmış, aynı yıl içinde karşılıklı karar vererek ayrılmışlardır.

DİZİLERİ

2007-2011 Cesaretin Var Mı Aşka Ebru

2008 Kavak Yelleri Ada

2009-2010 Melekler Korusun İpek Taşkır Üstündağ

2010 Deli Saraylı Dilruba

2011-2012 Al Yazmalım Asiye

2012 Ağır Roman Yeni Dünya Zehir Ahu

2013 Tatar Ramazan Alin Terziyan

2014 Aramızda Kalsın Görkem

2015-2016 Aşk Yeniden Zeynep Taşkın

2017-Kadın

FİLMLER

2010 Veda Fikriye

2011 Anadolu Kartalları Ayşe Dinçer

2012 Kayıp

2014 Karışık Kaset İrem