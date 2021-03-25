Özge Özder kızının yüzünü gösterdi
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Özge Özder kızının yüzünü gösterdi

25.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:49
Özge Özder kızının yüzünü gösterdi

Ünlü oyuncu ilk bebeği Eva Luna'yı 12 Şubat'ta dünyaya getirdi.

Ünlü oyuncu ilk bebeği Eva Luna'yı 12 Şubat'ta dünyaya getirdi.

Takipçilerinin minik kızı ile ilgili sorularına "Herkes Luna'nın yüzünü merak ediyor. Yakında 40'ı çıkacak zaten. 40'ı bir çıksın, bakacağız bakalım. Karar verirsiniz... Kime benziyor?" yanıtını veren Özge Özder sözünü tuttu.

Özder, Luna'nın yüzünü bebeği adına açtığı Instagram sayfasında paylaştı.

GÜNLER SONRA CANLI YAYIN

Bir süredir sosyal medya paylaşımlarına da ara veren Özge Özder, geçtiğimiz hafta yaptığı canlı yayında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Özder, yoğunluktan dolayı paylaşım yapamadığını söyledi.

'DİYET DE YOK, KORSE DE'

"Beni merak etmişsiniz, çok haklısınız. Çünkü artık story atamıyorum. Anayım ben vaktim yok! Şaka bir yana gerçekten günler birbirine bağlanıyor. Her gün bir öncekinin aynısıymış gibi oluyor. Hep aynı şeyleri yapıyor gibi oluyor ama aslında her gün birbirinden daha güzel. Story atmak biraz lüks kaldı. Evdeyiz, Luniş çok iyi... Her şey çok yolunda. Ben artık sete başlıyorum. Aylar sonra ilk defa saçımı boyatacağım. Bu hafta itibarıyla çalışmaya başlıyorum. Sormuşsunuz, diyet yapmıyorum. Yine sormuşsunuz, hiçbir şey uygulamıyorum. Lohusalıkta öyle şeyler yapmıyoruz biliyorsunuz. Yüzüme de herhangi bir uygulama yaptırmıyorum. Korse kullanmaya hayır, henüz başlamadım."

Kaynak: Hürriyet

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