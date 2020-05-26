(Özel) Tarladan 2200 yıllık sikke çıktı
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(Özel) Tarladan 2200 yıllık sikke çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftçi tarlasında zeytin ağaçlarını ilaçlarken Roma dönemine ait sikke buldu.

(Özel) Tarladan 2200 yıllık sikke çıktı
26.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:48

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftçi tarlasında zeytin ağaçlarını ilaçlarken Roma dönemine ait sikke buldu.

Edinilen bilgiye göre, Abdulvahap Mevkinde sabah saatlerinde tarlasına zeytin ağaçlarını ilaçlamaya giden 37 yaşındaki Ferhat Köken bir ağacın dibinde eski bir para buldu. Üzerinde kabartmalı figürlerin olduğu parayı yanına alan Köken, İznik ilçe merkezindeki müze müdürlüğüne giderek parayı tutanak karşılığında yetkililere teslim etti.

Müze müdürlüğünde görevli arkeolog tarafından incelenen eski paranın Roma dönemine ait olduğu yaklaşık 2200 yıllık olduğu öğrenildi. İncelenen paranın değerine göre çiftçi Köken'e ödül verileceği öğrenildi.

Parayı bulan Ferhat Köken, Zeytinleri ilaçlamaya geldim. Ağacın dibinde dinlenirken gözüme çarptı. Tarihi para olduğunu anladım. Müze müdürlüğüne teslim ettim. Dedikleri gibi İznik tarih kokuyor her yerden tarih fışkırıyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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