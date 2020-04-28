(Özel) Sosyal mesafe ve maske denetiminde ilginç diyalog: "Hapşırmak için çıkarttım"
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(Özel) Sosyal mesafe ve maske denetiminde ilginç diyalog: "Hapşırmak için çıkarttım"

Korona virüs salgını nedeniyle yapılan "evde kal" uyarılarına rağmen Kasımpaşa'da parka giden vatandaşlara polis ekipleri sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

(Özel) Sosyal mesafe ve maske denetiminde ilginç diyalog:
28.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:11

Korona virüs salgını nedeniyle yapılan "evde kal" uyarılarına rağmen Kasımpaşa'da parka giden vatandaşlara polis ekipleri sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. İlginç diyalogların yaşandığı denetimde maske takmayan bir vatandaşın, "Hapşırmak için çıkarttım" sözleri şaşırtırken, diğer bir vatandaş biri ise, "Maskemi arabada unuttum" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında parklara girilmesi yasaklanmıştı. Ancak 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa'daki Cezayirli Hasan Paşa Parkına akın etti. Bu kapsamda denetimlerine hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, parktaki vatandaşları tek tek uyardı. Megafonla sosyal mesafe kurallarına uymalarını söyleyen polis, "sağlığınız için evde kalın" uyarısında bulundu.

"Hapşırmak için çıkarttım"

Denetimler kapsamında sosyal mesafeyi hiçe sayan ve maske takmayan bir vatandaşın yanına giden polis, neden maske takmadıklarını sordu. Vatandaşın "hapşırmak için çıkartmıştım" demesi üzerine bir süre şaşkınlık yaşayan polis, maskeyi çıkarmamasını söyledi. Denetimlere devam eden polis, maskesini takmayan bir vatandaşı daha uyardı. Vatandaşın, "Maskeyi arabada unuttum" demesi üzerine polis maskesini alıp takmasını söyledi. Sahilde oturan ve sosyal mesafe kuralına uymayan çifti de uyaran polis, denetimlere devam etti.

Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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